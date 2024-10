Caccia al riscatto, ma per ora Pongracic è un rebus. Può aiutarlo la difesa a 4

Mercoledì, alla ripresa degli allenamenti, gli occhi saranno tutti puntati su Marin Pongracic. Il croato, scrive La Nazione, non ha ancora lavorato in gruppo e dunque la convocazione per Lecce sembra tutt'altro che scontata. E quel risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra che sembrava potesse risolversi in breve tempo, lo tiene ai box dal 21 settembre. Se dovesse tornare in campo al Via del Mare, sarebbe passato un mese esatto dall'ultima partita disputata, ma è chiaro che prima di inserirsi nella nuova difesa a 4 di Palladino ci sia bisogno di una serie di allenamenti in gruppo.