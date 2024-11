Palladino e Firenze si godono Kean: Verona battuto e secondo posto in classifica

Moise Kean e la Fiorentina contro il Verona vincono dimostrando tutto il proprio splendore. I ragazzi di Palladino si dimostrano una squadra vera, intesa proprio come gruppo. Sa soffrire e capire quando gestire il momento. Ha imparato la lezione. Era il 15 settembre, data dell’ultima ( e unica) sconfitta in campionato. Due mesi da favola. La tripletta di Kean è un segnale sempre più forte per chi non ha creduto in lui. Quel qualcuno è la Juventus, mentre la Fiorentina non ha mai avuto dubbi. Alla Fiorentina mancava una punta e il direttore sportivo Pradè l’ha portato a Firenze il 9 luglio, appena iniziato il calciomercato estivo. In pieno accordo con Palladino la squadra mercato ha deciso di puntare su Kean, che aveva il complicato compito di mettere fine al digiuno realizzativo avviato con la cessione di Vlahovic quasi tre anni fa. Adesso con la Fiorentina seconda in classifica e l'ex Juve con 8 reti in campionato può dirsi felice. Palladino si gode Moise e la striscia di sei vittorie di fila in campionato. Così come lo fa tutto il Franchi, che non vedeva da tempo un bomber di questo livello. Adesso la Fiorentina sogna e con lei tutto il popolo viola. Lo riporta La Repubblica