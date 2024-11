CorFio: “Kean alla Ibrahimovic. Quanto durerà la Fiorentina? Inutile dirlo ora”

La Fiorentina sta vivendo un periodo straordinario, con sei vittorie consecutive contro squadre diverse come Milan, Verona, Lecce, Roma, Genoa e Torino. La squadra ha dimostrato di saper vincere in modi diversi: sia dominando gli avversari che soffrendo, ma sempre sfruttando la forma eccezionale del centravanti Moise Kean. Kean è un attaccante completo, capace di segnare in modi diversi e decisivo in ogni occasione.