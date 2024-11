La Fiorentina può rimanere in alto? Palladino ci crede eccome

Il tecnico elogia Moise Kean, protagonista con una tripletta, di cui Palladino apprezza le doti da centravanti completo, rivelando che già dai tempi in cui allenava il Monza desiderava allenarlo. Palladino riconosce anche il contributo dei giocatori di supporto, come Colpani e Beltran, e sottolinea la crescita di Riccardo Sottil, che ha migliorato il suo impegno in allenamento e sta ottenendo il sostegno dei tifosi. Sul fronte degli infortuni, Palladino aggiorna sulla situazione di Gudmundsson, che presto riprenderà a correre, e celebra la convocazione in Nazionale di Comuzzo, augurandogli successo nella nuova sfida. Lo riporta il Corriere dello Sport.