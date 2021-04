Organizzazione e audacia: così Iachini disegna la Fiorentina per la Dea

Beppe Iachini mira alla perfezione per sfidare l’Atalanta. Una sfida impari sulla carta, con l’assenza di Ribéry ad allargare il divario tecnico fra le due squadre. Per uscirne indenni non c’è margine di errore tollerato, scrive il Corriere Fiorentino. E quel pizzico d’audacia da mettere in campo, per non interpretare una partita remissiva. I viola scenderanno in campo conoscendo i risultati delle concorrenti per la salvezza. Un piccolo vantaggio. L’unico, visto il valore dell’avversario di questa sera. Oggi la società di Percassi ha preso il posto della Fiorentina al tavolo delle prime della classe. In tribuna al Franchi, ad assistere alla partita, ci sarà anche Rocco Commisso, appena rientrato in città dagli Stati Uniti.