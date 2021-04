Ecco Commisso: “Richiesto solo quando non ci sono. Stasera incontro la squadra”

Rocco Commisso è atterrato qualche minuto fa a Firenze e si è fermato brevemente ai microfoni dei giornalisti, tra i quali Violanews. Vi proponiamo le sue parole, raccolte dal nostro inviato, di fronte all’hotel che lo ospita abitualmente nella sua permanenza fiorentina:

Sto bene, ma adesso vado a dormire. No anzi, non dormo. Giornata importante? Vedo che quando sono qui scrivete che devo andare a a casa, quando non ci sono che devo tornare. Avrei voluto portare qualche vaccino, ma non me lo hanno permesso (ride ndr). Non so quanto rimarrò, stasera incontro la squadra prima della partita.