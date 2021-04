Arriva Commisso, scossa al gruppo Fiorentina

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul ritorno a Firenze di Rocco Commisso. Il presidente viola sarà al Franchi per Fiorentina-Atalanta, e al sostegno che non ha mai mancato di far arrivare ai suoi giocatori dall’America stavolta aggiungerà un’energica pacca sulla spalla. Nel giorno in cui la Fiorentina sbarca negli USA in diretta su ABC, Commisso vuole festeggiare una vittoria che manca in casa dalla gara con lo Spezia del 19 febbraio, poi si dedicherà alla pianificazione della stagione che verrà, a partire dall’allenatore fino ad arrivare al mercato e alle infrastrutture, con in ballo ancora i 36 ettari opzionati in quel di Campi Bisenzio per il nuovo stadio.