Gasperini: “Abbiamo preso il posto della Fiorentina. Vlahovic aiutato da Prandelli”

Gian Piero Gasperini ha preso la parola in sala stampa quasi in contemporanea con il suo rivale di turno in panchina Beppe Iachini. Questi i passaggi più interessanti delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico dell’Atalanta tratte da L’Eco di Bergamo: “Vlahovic sta facendo particolarmente bene: la presenza di una persona come Prandelli lo ha aiutato a tirar fuori le sue caratteristiche. Mando un grande abbraccio a Cesare: dispiace per quanto gli è successo, deve sapere che c’è tanta gente che lo stima e che nell’ambiente del calcio c’è grande considerazione per lui”.

Spazio ovviamente anche all’allenatore che oggi siede sulla panchina viola: “L’anno scorso con Iachini uscimmo dalla Coppa Italia per poi vincere in campionato poco dopo. Sono sempre state belle sfide. La Fiorentina è una buona squadra con giocatori di valore che non è riuscita a rispettare le aspettative: come Udinese, Genoa e Bologna è in una zona di classifica cui sono superiori. Negli anni scorsi era punto a punto con noi, nell’ultimo anno e mezzo o due ha avuto un calo: nel recente passato ha viaggiato più o meno nelle stesse posizioni in cui adesso siamo noi, le abbiamo un po’ preso il posto, ma ha tutto, a partire da una società solida, per tornare a crescere”.

Gasperini si è poi concentrato sulla sua squadra: “Volata Champions? È ancora abbastanza lunga. Sono tutte partite importanti, ma non decisive – chiude -. Manca un quarto di campionato. Ci sarà spazio e tempo per raggiungere gli obiettivi. Dispiace aver perso un giocatore come Pessina. Abbiamo diverse soluzioni, ma il rammarico più grande è per lui che deve stare fermo e superare il Covid. Purtroppo è stato coinvolto nel focolaio in Nazionale: peccato, era in ottima condizione. Malinovskyi? Ha sempre giocato molto, è sempre stato un titolare. Sta attraversando un periodo particolarmente felice e concreto: ha passato alcune vicissitudini, ha avuto il Covid e un’ernia addominale. Per noi è sempre stato importante”.