Iachini/2: “Cerchiamo sempre la vittoria. Kokorin? Ancora non l’ho visto…”

Dopo la conferenza stampa virtuale, mister Beppe Iachini ha risposto ad alcune delle domande poste dai tifosi viola su Instagram. Queste le sue parole:

Su Genoa-Fiorentina: “Ci ha penalizzati il fatto di essere rimasti in inferiorità numerica. La squadra stava attaccando stando sistematicamente nella metà campo avversario. Ci era mancata la finalizzazione ma nella testa eravamo andati a Genova per portare a casa i tre punti. Purtroppo è capitato un episodio che ha cambiato la partita sotto l’aspetto tattico. I cambi la dicono lunga sulle nostre intenzioni”.

Su Kokorin: “Per il momento non ho avuto il piace di averlo in campo perché sta recuperando da un infortunio. Spero di vederlo al più presto perché è un ragazzo con delle qualità, ha le caratteristiche per giocare sia come prima punta che come spalla di Vlahovic”.

Su cosa non devono fare le sue squadre: “Il fatto di accontentarsi e di accettare una situazione. Le mie squadre devono sempre cercare la vittoria, anche in inferiorità numerica come è capitato un anno fa contro l’Atalanta in Coppa Italia. Solo con questo atteggiamento abbiamo la possibilità di portare a casa punti importanti”.

Su eventuali esordi di giovani della Primavera: “Nel settore giovanile ci sono dei ragazzi interessanti che stanno giocando molto bene. Alberto (Aquilani, ndr) sta facendo un ottimo lavoro, verificheremo queste cose nel corso del campionato”.