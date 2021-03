Ora Callejon spera di avere più spazio. Iachini aveva in ponte il cambio di modulo

Anche Il Corriere Fiorentino si concentra sul lavoro che aspetta Beppe Iachini da qui alla fine della stagione. Tra i giocatori da rilanciare c’è senz’altro José Maria Callejon, quasi sempre relegato in panchina dal suo arrivo alla Fiorentina. La sua situazione è paradossale: nonostante sia il secondo giocatore più pagato della rosa (oltre 2 milioni di ingaggio più bonus per un’altra stagione) ha un minutaggio da esordiente. Adesso il vento può cambiare. Sì, perché dietro il suo arrivo a Firenze ci fu una precisa indicazione dell’allenatore rientrante. “Il giocatore è stato voluto fortemente da Iachini per avere più soluzioni tattiche”, spiegò il d.s. Daniele Pradè a quasi due mesi dall’esonero.

Nei progetti iniziali di Iachini era previsto un percorso di evoluzione. Sì, se avesse avuto tempo strada facendo avrebbe lasciato il consolidato 3-5-2 per virare su un più dinamico 4-3-3. Il modulo nel quale Callejon, a Napoli, si è affermato come uno degli esterni migliori d’Europa. Lo spagnolo, alla sua età, non può più ricoprire buona parte del campo come in passato, ma da questo a finire costantemente relegato in panchina ci sarà pur un compromesso possibile. Dopo oltre un girone da osservatore, Callejon è pronto a dare il suo contributo nella lotta per non retrocedere. Non solo, anche per giustificare l’onerosa spesa del suo ingaggio e per ripagare la fiducia Iachini che lo chiese alla società.