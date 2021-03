Ribery e Iachini, la coppia di ferro: patto per salvare la Fiorentina, poi il futuro

Su Stadio si parla del rapporto tra Beppe Iachini e Franck Ribery, definita “la coppia di ferro” dal quotidiano. La Fiorentina dovrà fare leva anche (soprattutto?) su loro due per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica. La sinergia tra i due si rivelò un valore aggiunto nello scorso finale di campionato, oggi può fare ancora una volta da detonatore. Il francese – si legge – deve ritrovare il suo ruolo di capo-popolo: una anno fa era lui quello che arrivava al centro sportivo un’ora e mezzo prima della convocazione fissata da Iachini, lui quello da cui tutti prendevano ispirazione. È passato il tempo, ma non l’attitudine. Nessuno ha dimenticato che la passata stagione, alla ripresa del campionato, Franck è stato il garante dei viola, senza saltare una gara.

Iachini su di lui ci conta eccome: sa bene cosa può garantire alla squadra, quella miscela di talento ed esperienza capace di farsi traino a prescindere, per i più giovani e pure per chi a inizio campionato immaginava di vivere una storia completamente diversa. E il futuro? Difficilmente sarà colorato di viola, ma l’attenzione di Ribery, come ribadito pure nelle ultime ore, è solo per la Fiorentina. Prima c’è da tagliare il traguardo della salvezza, poi valuterà le offerte che si presenteranno, dal Monza in caso di promozione in Serie A, o magari davvero dalla Bundesliga.