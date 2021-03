Tre rilanci per Beppe: Callejon, Amrabat e Biraghi alla riscossa

La Nazione in edicola oggi si concentra su quei tre giocatori – Callejon, Amrabat e Biraghi – che non stavano avendo le migliori fortune con Prandelli in panchina. Lo spagnolo, fortemente voluto da Iachini, non è mai stato impiegato nel 3-5-2, e le sue attitudini chiamerebbero un cambio di disposizione in campo. Possibile che il Mister passi al 4-4-1-1? O che Callejon impari a fare il tornante? Beppe ci proverà, in ogni caso. Di certo Amrabat riprenderà il suo posto al centro della mediana, posto che era stato perso nelle ultime settimane. Non buone notizie per Pulgar, che vede ridursi lo spazio a sua disposizione dopo un buon rilancio. E poi c’è da rilanciare Biraghi, che il CT Mancini continua a considerare per la Nazionale (pur senza utilizzarlo), ma che non ha incantato affatto nelle ultime uscite. A lui il compito di far capire a Iachini che le motivazioni sono tornate, o meglio, che non se ne sono mai andate.