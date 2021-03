Kouamé ha mercato in Inghilterra, spunta già il nome del sostituto

La Premier League è su Milenkovic, questo è un dato noto ormai da tempo. La Nazione, però, annuncia oggi che non è il solo tra i viola: c’è infatti mercato Oltremanica per Christian Kouamé. I primi sondaggi risalirebbero a due mesi fa, ma a fine stagioni le cose potrebbero assumere contorni definiti. La Fiorentina, si legge, recupererebbe l’investimento, visto che parliamo di cifre vicine ai 18 milioni. Chi è disposto a tanto? Il Wolverhampton, lo stesso club che aveva prestato ai viola Cutrone a gennaio 2020. In quest’ottica, per sostituire Kouamé, gli occhi sarebbero puntati su Riccardo Orsolini, esterno in procinto di lasciare il Bologna. Orsolini è un vecchio pallino della Fiorentina, che lo segue da due anni: valutazione intorno ai 17 milioni, possibile spesa finale di 15. Ecco il primo tema caldo della prossima sessione di mercato.

