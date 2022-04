Occhio Fiorentina, l’Udinese vuole continuare a stupire. Il punto sulla formazione

Il tecnico dei bianconeri Cioffi cercherà di fare punti, la sua conferma è ancora in ballo e lui vuole potersela giocare al meglio

Sulle pagine del Messaggero Veneto viene passata in analisi, dal punto di vista bianconero, la partita di oggi pomeriggio tra Fiorentina e Udinese . I friulani - si legge - proveranno a sfatare il tabù del Franchi contro una squadra che vuole l'Europa. Cioffi cercherà di fare punti, la sua conferma è ancora in ballo e lui vuole potersela giocare al meglio. Gli serve però il supporto della squadra, già da oggi. Nella sua Firenze, il mister sa di non poter sbagliare le scelte di formazione.

L'Udinese sarà ancora orfana di Beto, fermo dal finale di Venezia. Lo sostituirà con Success, presumibilmente, vista la risposta del nigeriano a Bologna (un assist e un gol), ma non ci sarà neppure Nehuen Perez, squalificato dopo il "giallo" del Dall'Ara, e quindi dovrà cambiare l'assetto difensivo. Considerando che la Fiorentina è veloce e agile sugli esterni Zeegelaar è favorito su Nuytinck per il posto lasciato libero dall'argentino. Ma c'è un altro giocatore nel giro dell'Albiceleste che condiziona non poco le scelte di Cioffi: Pereyra. Il "Tucu" potrebbe cominciare in panchina per ritornare a "pieni giri" domenica con l'Inter.