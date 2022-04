Cioffi: “Stiamo bene e vogliamo vincere. Tifavo la Fiorentina di Bati e Rui”

La vigilia di Fiorentina-Udinese: "Mi aspetto una viola coraggiosa e un Franchi che sarà una bolgia"

Presentazione di Fiorentina-Udinese da parte di Gabriele Cioffi . Il tecnico bianconero ha parlato a Udinese Tv rimarcando anche il sapore speciale di questa partita: "E' una partita emozionante, perché Firenze è la mia città. Ho negli occhi la Fiorentina di Rui Costa, Batistuta, Trapattoni, della Champions, dei tempi di Roberto Baggio ma anche della partita contro il Benevento subito dopo la tragedia di Astori. Sarà una partita non come le altre ma dal fischio d'inizio l'Udinese avrà 100 minuti per dimostrare di voler fare punti".

"La squadra sta bene sia mentalmente che fisicamente. Faremo 5 partite in 15 giorni quindi la cosa più importante sarà gestire la fatica mentalmente, possiamo permetterci un piccolo calo atletico ma dovremo compensare con il 200% di attenzione - dice Cioffi -. La Fiorentina? Mi aspetto la squadra che ho visto e seguito tutto l'anno. Una Fiorentina coraggiosa che attacca e gioca per vincere in un'ambiente infuocato. Basti pensare che, se non avesse perso a Salerno, la Fiorentina sarebbe stata in corsa per la Champions League. Il Franchi sarà una bolgia, cercheremo di fare più del massimo".