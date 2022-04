Padelli non fa sconti: “Abbiamo i nostri obiettivi, con i viola grande partita”

Il portiere dell'Udinese promette battaglia: "Per questo finale abbiamo i nostri obiettivi, affronteremo tutte le ultime partite al 100%"

Daniele Padelli , portiere dell'Udinese, ha parlato due giorni fa ai microfoni della tv ufficiale del club bianconero analizzando alcuni temi legati all'attualità: "Per questo finale abbiamo i nostri obiettivi, affronteremo tutte le ultime partite al 100% per portare a compimento la strada intrapresa e gettare le basi per le stagioni successive".

Padelli conclude: "Contro Fiorentina e Inter saranno due grandi partite, soprattutto quella contro i nerazzurri in lotta per lo scudetto la guarderanno in tutto il mondo e chissà che non si veda un’altra grande squadra".