Udinese, probabile formazione: Success e Deulofeu guidano l’attacco

Alle 18 il recupero tra Fiorentina e Udinese: ecco come dovrebbe scendere in campo i bianconeri guidati dal fiorentino Cioffi

E' il giorno di Fiorentina-Udinese, gara in programma alle 18 al Franchi. Secondo il Corriere dello Sport eLa Gazzetta dello Sport, la squadra bianconera scenderà in campo col 3-5-2. Silvestri in porta, Becao, Pablo Mari e Zeegelaar in difesa, Molina, Arslan, Walace, Makengo e Udogie a centrocampo, Success e Deulofeu in attacco. Stesso modulo e stessi giocatori anche secondo Tuttosport, ma con una differenza: a centrocampo il quotidiano torinese schiera Jajalo anziché Walace. Per La Nazione, invece, giocherà titolare Pereyra al posto di Arslan.