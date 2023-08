Nzola in viola, Branchini: “Fiorentina scelta speciale. E con Italiano…”

Scelta facile

Branchini spiega come sull'attaccante ci fossero anche le sirene della Premier, ma di come alla fine Italiano abbia fatto la differenza: "La Premier affascinava, ma anche questa Fiorentina è qualcosa di speciale e di importante. Mbala ama l'Italia e alla fine non è stato complicato scegliere la destinazione. E non dimentichiamo chi allena a Firenze" dice. E nonostante le residue speranze di salvezza siano gradualmente sfumate, il rinnovo firmato a maggio non è stato casuale: "Il rinnovo di quel periodo non è stato un regalo al club bianco - aggiunge Branchini - ma un atto dovuto per la riconoscenza che legava il ragazzo alla società, che lo aveva valorizzato dal 2020. Nzola era ed é molto legato allo Spezia che, parlo da quando noi siamo i suoi agenti, è stata impeccabile nei suoi confronti in tanti momenti, soprattutto alla fine".