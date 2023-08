Con Nzola inizia una nuova era per l’attacco viola. Attenzione ad Arthur

Arthur e Nzola, i due calciatori voluti fortemente da Italiano, possono cambiarne volto. Vero che tra 4-2-3-1 e 4-3-3 non cambia molto per alcuni interpreti, ma la mezzala in più può dare maggior protezione alla difesa. L’idea forte è che, al di là dei numeri, da stasera si possa vedere una Fiorentina completamente diversa, più affine a quelle che sono le idee del tecnico. Non è un mistero che lo scorso anno abbia dovuto ridisegnare in corso la sua squadra per una preoccupante sterilità offensiva. Con Nzola sarà più facile alzare il pallone ed il baricentro della squadra in alcune fasi di gioco. L’attaccante angolano ha caratteristiche che né Jovic né Cabral hanno mai dimostrato di avere. Lo riporta la Nazione.