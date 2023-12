Nzola alla ricerca del goal perduto per un piccolo record anche in Coppa Italia

Per Nzola di tempo da perdere non ne è rimasto molto. Così il Corriere dello Sport presenta la partita di stasera per l'ex Spezia. L’impegno dal suo ingresso in campo contro la Salernitana non è mancato. E quelle parole di Italiano che pochi giorni fa erano sembrate un chiaro avvertimento nei suoi confronti sembrano già un lontano ricordo. La sensazione infatti è che il lavoro svolto in questi giorni al Viola Park abbia portato i frutti sperati e che stasera contro il Parma sarà Nzola a partire dall’inizio nel ruolo di centravanti. Le motivazioni per sfruttare l’occasione che Italiano sembra orientato a dargli non sono poche. Prima di tutto rispondere a Beltran dopo il sigillo nell’ultimo turno di campionato. Poi c’è anche l’obiettivo di riuscire a segnare per primo in tutte le competizioni nelle quali la Fiorentina è impegnata: dopo la rete contro il Cagliari di inizio ottobre e il rigore messo a segno contro il Cukaricki, Nzola vuole imporre la sua legge anche in Coppa Italia.