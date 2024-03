Nuovo Franchi: i dettagli della tanto “discussa” copertura

Si tratta di una lama sottile rettangolare posta sopra le tribune storiche. La forma e il profilo sono stati pensati per ridurre al minimo l’impatto visivo sullo skyline e celebrare l’eleganza dello stadio

Il progetto di riqualificazione del Franchi è di sicuro rappresentato dalla nuova coperturache ne definirà il suo aspetto specialmente per quanto riguarda il contesto urbano e paesaggistico del Campo di Marte. Si tratta di una lama sottile rettangolare posta sopra le tribune storiche. La forma e il profilo sono stati pensati per ridurre al minimo l’impatto visivo sullo skyline e celebrare l’eleganza e il forte carattere dell’impianto di Pier Luigi Nervi. Il sistema di copertura (che si appoggerà su una serie di pilastri esterni all’anello dello stadio seguendone la modularità), secondo il progetto realizzato dalla società Arup che ha vinto il concorso indetto dal Comune, andrà a interrompersi e aprirsi in prossimità della Torre Maratona e della tribuna d’onore. Lo riporta la Nazione.