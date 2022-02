Nuovo Franchi e Viola Park: il punto della situazione dopo la giornata di ieri

La costruzione del futuro centro sportivo della Fiorentina va avanti, ma emergono alcune criticità. Nuovo Franchi con o senza Commisso

All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino si fa il punto sulle situazioni che riguardano il Viola Park e lo stadio. Quella del nuovo Franchi è una partita che Dario Nardella vuole vincere. Per farlo è pronto a camminare da solo, ma le sue dichiarazioni di ieri lasciano la porta aperta alla Fiorentina. Il sindaco lavora da tempo per trovare quei 100 milioni circa necessari a coprire interamente il progetto di riqualificazione dell'intero quartiere di Campo di Marte. Ha attivato canali con il Credito Sportivo e con la Banca Europea degli Investimenti, ma ultimamente si è mosso anche per ottenere ulteriori fondi europei del Pnrr. La Fiorentina, dal canto suo, aspetta di conoscere il progetto vincitore e solo dopo sceglierà se investire i 30 milioni per l’area commerciale.