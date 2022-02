Nardella: “Stadio? Finire entro il 2026 una sfida. Commisso? Sempre disponibili”

Le parole di Nardella sul restyling del Franchi e non solo

Intervenuto a Violafun, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha toccato alcuni dei temi caldi di casa Fiorentina, in particolare quelli relativi al Franchi: "Aspettiamo Commisso, speriamo che venga presto a Firenze. Stadio? Sono molto contento del lavoro, abbiamo gli otto finalisti e la giuria si riunirà nella prima settimana di marzo per decretare il progetto vincitore. Siamo riusciti a portare a casa tanti soldi, quasi 100 milioni di euro. Credo sia l'unico caso in Italia, forse in Europa, dove c'è un impegno di soldi importanti per la ristrutturazione di uno stadio di calcio, che non abbiamo levato a ospedali o scuole perché riservati ai beni culturali. L'ultima volta che ci siamo visti con Commisso a Firenze abbiamo parlato dello stadio ed io sono sempre stato molto disponibile, aperto e collaborativo, quindi se la Fiorentina ha voglia e disponibilità noi ci siamo, altrimenti comunque noi puntiamo a realizzare un gioiello da mettere nelle mani della società e della squadra perché questa società e questa squadra meritano un grande stadio ed il nuovo Franchi sarà un grande stadio. Ne sono convinto".