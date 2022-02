Casini vede Barone: “Rapporto speciale con ACF, complessità si possono risolvere”

Il sindaco di Bagno a Ripoli ha incontrato il dg della Fiorentina: al centro della discussione il Viola Park

"E' andato tutto molto bene, con la Fiorentina c’è grande operatività, si è creato un rapporto speciale tra la società viola e l'amministrazione comunale. Nonostante le complessità che ha rilevato il presidente Commisso le problematiche possono essere risolte attraverso il lavoro del comune di Bagno e Ripoli e quello di Firenze, grazie all'intervento diretto del sindaco Dario Nardella. Siamo in grado di dare delle soluzioni e siamo a lavoro per poter portare la tramvia fino a qua". Sull'impossibilità di tracciare le linee sui campi da gioco, Casini smentisce: "Non mi risulta che ci sia questa prescrizione sulle righe dei campi. C'è una prescrizione solo sui campi in erba sintetica piuttosto che erba naturale, ma su questo possiamo lavorare per trovare una soluzione".