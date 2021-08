Nuove maglie, debutto con l’Espanyol. La società fa chiarezza sull’omaggio a DA13

Sulle nuove maglie si studia l'omaggio per Davide Astori. Intanto il debutto delle casacche "retrò" è alle porte

Dopo la presentazione online delle nuove maglie, le scorte sono andate esaurite in poche ore. Come scrive La Nazione, davanti agli store ufficiali della Fiorentina si sono create le prime file e dopo ventiquattrore il bilancio parla di oltre 1000 prodotti venduti (il doppio rispetto a un anno fa) tra e-commerce e il nuovo corner viola alla Rinascente). Alle 11 di ieri, tutti i punti vendita avevano già esaurito le scorte di magazzino.

Come scrive il quotidiano, la società ha voluto far chiarezza per quanto riguarda l'omaggio ad Astori, che sarà inserito all'interno della maglia in alternativa alla fascia con le iniziali del capitano. Il club sta facendo i passaggi necessari con Lega, Kappa e famiglia di Davide per dar seguito al suo intento. Le nuove divise "debutteranno" invece con l'Espanyol, sabato alle 19: da oggi parte la vendita libera e l'obiettivo è quello di staccare i 2.870 biglietti a disposizione. Tutte le info per l'acquisto cliccando qui.