Ufficiale: test Fiorentina-Espanyol nel segno di Astori e Jarque. Info biglietti

Appuntamento sabato 7 al Franchi

Le due società si sfideranno in amichevole all'interno della Unbeatables Cup, torneo solidale che supporta la ricerca sulle cardiomiopatie e sulla morte improvvisa. Un incontro nel segno di Davide Astori e Daniel Jarque , capitani delle due società venuti prematuramente a mancare per queste cause. L'obiettivo della manifestazione è proprio sensibilizzare sull'argomento e dare visibilità alla ricerca, nonché incoraggiare l'installazione dei defibrillatori nei luoghi pubblici e la formazione di primo soccorso.

La capienza disponibile, in attuazione delle normative vigenti, sarà di 2870 posti ed il Settore aperto al pubblico sarà quello di Maratona. I biglietti per la partita saranno in vendita a partire da oggi, martedì 3 agosto, alle ore 15:00. Tutti gli abbonati, che per la stagione 2019/20 avevano sottoscritto un abbonamento a 20,19,18 e 9 gare, avranno diritto alla prelazione che scadrà giovedì 5 agosto alle ore 20:00. La vendita libera inizierà venerdì 6 agosto alle ore 10:00 e continuerà fino all’inizio della gara o fino al termine dei posti disponibili. Per entrambe le fasi di vendita ci sarà la possibilità di utilizzare il Voucher di biglietteria ricevuto al termine della stagione 2019/20. I titoli di accesso avranno un costo di € 14 (INTERO) ed € 6 (UNDER 14).