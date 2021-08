Repubblica: Inter-Tottenham per Vlahovic, Fiorentina su Belotti

Dominio milionario degli attaccanti

Per questo motivo la Fiorentina si muove su Andrea Belotti, atteso oggi al Filadelfia per chiarire il proprio futuro. Contratto in scadenza nel 2022, il Torino gli ha proposto il rinnovo e sta rifiutando le offerte dello Zenit San Pietroburgo: il centravanti italiano prende tempo, perché liberarsi a zero gli consentirebbe di aprirsi porte importanti, come la Roma, tra un anno perderà Dzeko. Sul fronte Vlahovic occhio anche al Tottenham: Kane ha chiesto la cessione, il ds Paratici ha individuato nel serbo il sostituto. Lo scrive La Repubblica.