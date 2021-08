La Fiorentina aspetta Nastasic. E un giovane difensore può restare in rosa

Italiano vuole 5 pedine da ruotare al centro della difesa

"Italiano vuole 4 centrali più un giovane (che potrebbe essere Dalle Mura), e con Milenkovic, Pezzella, Quarta ed Igor sembrerebbe già sold out. I primi due però, in caso di offerte congrue (ancora mai arrivate), partiranno. Su Milenkovic è vivo l’interesse di West Ham, Tottenham e Siviglia ma ancora nulla di concreto. Fin quando non ci sarà il primo addio, Nastasic non potrà tornare a vestire il viola. Per il difensore dello Schalke l’accordo è pressoché totale. Cosi come c’è l’intesa tra i club. Non resta che attendere".