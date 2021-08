Milenkovic vede ancora bianconero: il West Ham non convince

Il West Ham non convince del tutto Milenkovic che vorrebbe rimanere in Italia. Ecco che la Juventus tenta l'affondo decisivo

Milenkovic lascerà la Fiorentina e su q1uesto non ci sono dubbi. Bisogna ancora capire se lascerà anche il campionato Italiano o se è pronto per una nuova avventura in Serie A.

Ieri abbiamo detto come il West Ham sia molto vicino a chiudere per il difensore serbo, ma questa destinazione non sembra più scontata. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus è pronta al rilancio. Milenkovic piace tantissimo ad Allegri e a Torino non hanno intenzione di rimanere a guardare. I bianconeri sarebbero disposti a offrire 15 milioni subito, per portare a Torino il difensore serbo. Offerta che accontenterebbe non poco la Fiorentina, che potrebbe così rinvestire quella somma sul mercato. Insomma, il futuro bianconero di Milenkovic prende sempre più forma.