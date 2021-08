Milenkovic-West Ham, ci siamo? Gli inglesi alzano l’offerta, fumata bianca vicina

Gli Hammers offrono 20 milioni, la Fiorentina ha dato l'ok all'operazione: manca solo l'accordo tra giocatore e londinesi

Addio Nikola Milenkovic, ci siamo quasi. Secondo l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini il West Ham in giornata ha deciso di accontentare la Fiorentina arrivando ad offrire ai viola 20 milioni, cifra che accontenta il club gigliato. Adesso resta da definire l'accordo tra il centrale serbo ed il suo entourage con il club londinese. Ma ormai ci siamo e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Del resto si sapeva ormai da tempo che l'ex Partizan non sarebbe rimasto in riva all'Arno quest'estate, con il contratto in scadenza tra dieci mesi. Sotto il tweet del giornalista.