Il fondatore di Nr: “Ecco come nacque la maglia viola con la banda bianca”

Lo storico marchio Nr ha vestito la Fiorentina e i campioni degli anni '80: il fondatore Nicola Raccuglia racconta il binomio con i viola

Nicola Raccuglia, fondatore di Nr - lo storico brand di maglie da calcio che ha vestito i campioni e le squadre degli anni ‘80 tra cui anche la Fiorentina – ha parlato a Radio Bruno del ritorno al passato per la squadra viola, la cui nuova divisa ufficiale ricorda quella delle stagione 84/85 e 85/86: "Da ragazzo venni dalla Sicilia a Firenze e giocai anche per la Rondinella. Mi chiamò Furio Valcareggi, era stato uno studio e mi disse che volevano fare una maglia particolare anche grazie alle indicazioni dei tifosi. Per questo portammo la novità della fascia centrale bianca per la Fiorentina e il ritorno all’aquila sul petto per la Lazio. Avevamo scelto filato morbido, misto lana e acrilico che non accentuasse la sudorazione come le maglie dell’epoca".