De Sisti amaro: “Giglio anni 80? Cambia poco, la vera storia viola era Antognoni”

L'ex capitano del primo scudetto viola commenta con amarezza l'addio di Antognoni, il vero simbolo di Firenze. "Un giglio o l'altro non fa differenza"

Di maglie viola se ne intende, visto che sia da giocatore che da allenatore è stato protagonista con la Fiorentina. Uno scudetto sul campo e uno sfiorato in panchina, Picchio De Sisti ha detto la sua a Radio Bruno: "Il ritorno al giglio dello scudetto "rubato" nell'82? Mi fa simpatia, ci sono dei bei ricordi anche se non impreziositi dal risultato finale che avrebbero reso importante quella stagione. Il ritorno al passato per me è anche affetto nei confronti di una tifoseria calda, ma non credo sia meglio di una maglia tradizionale.

Voglio dire una cosa, non cambierei questo simbolo con l'originale che ha contraddistinto la storia viola. Perché hanno mandato via Antognoni? Lui è la storia, un simbolo vivente, non un giglio o l'altro; e sapere che un mio figlioccio se n'è andato è un dispiacere forte. Cosa ha fatto per non meritarsi la conferma? Non lo so, è sempre stato un tipo tranquillo e tutti lo hanno adorato, questi sono arrivati al galoppo e portato via".