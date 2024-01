Non solo lo stadio, anche il mercato divide i tifosi: “La politica non c’entra”

La protesta dei tifosi

In realtà ieri è stato il giorno in cui in maniera informale la Curva ha voluto prendere le distanze dalla connotazione politica del gesto: sotto la dicitura “Né rossa né nera è viola la nostra bandiera” in voga in Fiesole già negli anni 70-80 è stato ribadito che anche i cori contro il sindaco non rientrano in nessuna manifestazione o espressione politica, per quanto ci sia vicinanza alla società nel chiedere risposte sul Franchi. Anche su questo ultimo punto è stato ribadito che una convergenza sul tema stadio non significa una totale adesione al progetto Commisso: dal marketing — il cambio logo non è andato giù — alla politica dei biglietti — famoso lo striscione contro il caro abbonamenti — per finire al mercato — celebre la frase “Torreira a Firenze Barone all’Arsenal” o la lettera post cessione di Vlahovic — la curva è pronta a schierarsi contro la società laddove non sarà fatto il bene della Fiorentina.