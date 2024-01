Ancora Nardella: “Cori sulle mie origini? Brutto anche per la storia di Firenze”

"Ho visto il riferimento al fatto che sono napoletano. I fiorentini mi hanno votato per due volte al primo turno, sapendo che sono napoletano. Un po' dispiace anche perchè il più grande sindaco della storia di Firenze è stato un siciliano come Giorgio La Pira. Credo che Firenze sia di tutti i fiorentini che la amano, non necessariamente solo di chi è nato a Firenze. Io da napoletano, non mi pento affatto delle mie radici e anzi ne sono orgoglioso, ho dato tutto me stesso a Firenze". E poi alla domanda di una giornalista se si aspetta che la Fiorentina dica qualcosa di fronte a questi riferimenti razzisti, Nardella ha risposto: "Beh, l'ha detto lei".