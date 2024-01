Fiesole in versione protesta. Innescata la miccia politica Fiorentina-Comune

Cori, striscioni e volantini contro il sindaco Nardella. Fiorentina-Udinese è stata accompagnata da una forte presa di posizione del tifo organizzato contro Palazzo Vecchio, con la curva che ha raccolto l’invito del direttore generale viola Joe Barone a schierarsi nella partita stadio. La prima manifestazione è avvenuta la notte tra sabato e domenica: Campo di Marte e lo stadio Franchi sono stati invasi di volantini raffiguranti in sindaco che abbraccia il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Volantini accompagnati dalla scritta “Franchi Traditori”, termine usato in politica per sottolineare chi va contro il proprio partito, ma in questo caso messaggio destinato alla situazione stadio, con la politica ritenuta responsabile di mandare la Fiorentina fuori città.

L’antipasto della notte è stato poi molto più acuito al momento dell’ingresso in campo delle due squadre: la Fiesole ha esposto due striscioni, il primo ironico “Nardella tranquillo alla copertura ci s’è pensato noi”, corredato da tre gazebi presenti nella parte alta della curva per coprire gli spettatori dalla pioggia finissima che cadeva sul Franchi. Ben più pesante invece il secondo "Firenze e la Fiorentina connubio per l’eternità non sarà un napoletano a mandarci via dalla nostra città”, con chiaro riferimento al paese di nascita del sindaco, Torre Del Greco. Lo striscione è stato poi accompagnato da cori contro il primo cittadino di Firenze, innescando in maniera definitiva la miccia politica Fiorentina-Comune sulla questione stadio. Lo riporta La Repubblica.