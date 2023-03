Niente Amiata, sarà il Viola Park ad ospitare il ritiro estivo della Fiorentina

Il ritiro della Fiorentina la prossima estate si farà al Viola Park a Bagno a Ripoli. Dopo settimane movimentate e alcune perplessità è stato proprio lo stesso presidente viola Rocco Commisso, prima di partire per gli Stati Uniti, a sciogliere le riserve ed eliminare qualsiasi piano B, come l’Amiata. Il Viola Park anche se non sarà completato per l’inizio di luglio offrirà comunque alla prima squadra la possibilità di allenarsi con tutti i confort. Ad essere a rischio saranno invece le attività collaterali pensate dalla società per intrattenere i tifosi.