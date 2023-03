Mancini non si capacita: “Perchè la Fiorentina non ha preso Gnonto?”

Il Ct da Coverciano: "In Italia nessuno lo ha voluto e ora gioca titolare in Premier League"

Giorno di raduno per l'Italia a Coverciano in vista dei primi due appuntamenti di qualificazione a Euro2024 contro Inghilterra e Malta. Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa ed è tornato (ancora) sul tema Willy Gnonto, il giovane azzurro classe 2003 che la scorsa estate è stato acquistato dal Leeds per soli 4 milioni di euro. Parlando della carenza di talenti in Italia, il Ct ha detto: