Rimpianto Gnonto. Mancini: “La A lo ha snobbato e ora brilla in Premier”

La Serie A, in crisi economica e tecnica, la scorsa estate si è fatta sfuggire un talento italiano (e low cost) come Wilfried Gnonto . Esterno d'attacco giovanissimo, classe 2003 , ma già nel giro della Nazionale maggiore, dopo essere stato accostato a tanti club nostrani tra cui la Fiorentina , nell'ultimo giorno del mercato estivo è finito al Leeds che ha pagato allo Zurigo appena 4,5 milioni. E dopo i primi mesi di ambientamento, da dicembre Gnonto è diventato titolare nel campionato più importante del mondo e ha segnato 2 gol in Premier League e altri 2 in FA Cup.

Le parole di Mancini su Gnonto

Il Ct dell'Italia, che già lo aveva lanciato a giugno in Nazionale maggiore, si gode i progressi di Gnonto (la cui valutazione è già triplicata). Ma non risparmia anche una critica nei confronti della Serie A: "Da noi nessuna squadra ha pensato di prenderlo, invece gioca titolare in Premier. Non è scontato per un ragazzo di 19 anni" le parole di Mancini riportate dal Corriere dello Sport.