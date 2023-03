Amerini: “Italiano ha creato una spina dorsale. Mandragora-Amrabat, che diga!”

"La Fiorentina ha trovato la quadra, riuscendo a uscire dall'unico momento di difficoltà della gestione Italiano. Il lavoro ha pagato e ora il momento super positivo. Con il Lecce ha portato a casa una vittoria meritata non rischiando niente. Italiano qualcosa ha cambiato dal punto di vista tattico e poi ha creato una spina dorsale. Ruotava tanti giocatori anche senza particolari esigenze, ora ha dato una fisionomia definita alla squadra. Dopo la sosta si dovrà dare priorità a una competizione, sempre gli stessi non potranno giocare, Italiano ha ampia scelta soprattutto sugli esterni offensivi. Mandragora è cresciuto molto, soprattutto in personalità, probabilmente all'inizio ha accusato la pressione di Firenze, ora sta giocando da giocatore importante e con Amrabat sta creando una diga in mezzo, poi spetta agli altri creare pericoli per gli avversari".