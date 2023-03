VN – Garlando: “La Fiorentina ha futuro. E quest’anno può vincere un trofeo”

"È sorprendente quello che faceva prima, non quella che fa adesso. Ho sempre riconosciuto il progetto tecnico validissimo di Italiano e mi aspettavo questo. Ha avuto problemi magari a segnare, tante partite dominate e non chiuse, però il progetto tecnico c'è. È una squadra che ha futuro. Secondo me è l'anno buono per tornare a vincere qualcosa a Firenze. In Conference League è una delle favorite, se non la favorita. Castrovilli potenzialmente poteva fare l'Europeo da titolare, non ce ne sono tanti come lui, recuperando anche giocatori come lui senz'altro la Fiorentina può portare un trofeo a casa".