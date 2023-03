Bigica: “Il Viola Park garantirà 4-5 punti in più. Laurienté farebbe comodo”

"Quando facevo l'osservatore delle nazionali giovanili ho puntato molto su Mandragora affinché fosse convocato. In quella Under 17 giocava a due, sempre a due Amrabat è salito alla ribalta. Loro due che coprono un trequartista che dà equilibrio, e sia Barak che Bonaventura sono in grado di farlo, sono la mossa giusta. Ricordo più bello della mia esperienza a Firenze? La vittoria della Coppa Italia del 1996 con tutti i tifosi ad aspettarci. Le seconde squadre sarebbero un valore aggiunto, perché giocando in Lega Pro i giovani sarebbero ancora più pronti, ma i costi rappresentano un freno per le società. Centro sportivo unico? Aiuta molto, Dionisi rispetta molto il nostro lavoro e c'è grande collaborazione. La Fiorentina con il Viola Park farà un grande salto di qualità, garantirà 4-5 punti in più a campionato. Firenze ormai è la mia città, la maglia della Fiorentina per me è una seconda pelle. Laurienté, dopo Frattesi, è il prossimo giocatore del Sassuolo che accenderà il mercato, farebbe comodo anche alla Fiorentina".