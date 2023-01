Nico, mai più senza: l’argentino è decisivo per gli obiettivi viola

Nella ricerca di possibili svolte, la Fiorentina ne ha trovata una in casa. Nico Gonzalez si è ripreso il centro del palcoscenico , garantendo di persona tre dei cinque punti conquistati nel 2023. Un recupero quanto mai importante ed essenziale - scrive il Corriere dello Sport - per i vari obiettivi in stagione, a cominciare da quelli a breve scadenza in Coppa Italia e poi in Conference League , che possono spostare i risultati e i destini della stagione stessa. L’argentino non da oggi è il valore aggiunto per qualità, personalità e capacità di incidere. Tutto ciò che serve alla Fiorentina nel mese di febbraio. Decisivo. Da dentro o fuori in ogni competizione.

Mai più senza

È bastato un gol a Gonzalez per far capire quanto siano stati lunghi i novantanove giorni dalla sua ultima presenza da titolare in maglia viola. Mesi lunghi e faticosi per la squadra, difficili da sopportare per Nico per tutto quello che c’è stato nel mezzo. Era lo scorso 22 ottobre e l’ex Stoccarda riuscì a giocare appena nove minuti prima che un infortunio innescasse una serie di dubbi. Tramutati in polemiche con la partenza per il ritiro per il Mondiale beffardamente non disputato, a causa di un infortunio a poche ore dal debutto dell’Argentina in Qatar. E infine, chiusi dalla “pace” con il direttore generale Barone al ritorno a Firenze. Il sigillo di ceralacca - chiosa il quotidiano - lo ha messo il presidente Commisso un paio di settimane dicendo no ai trentacinque milioni offerti dal Leicester. La Fiorentina, questa Fiorentina, non può fare a meno di Nico Gonzalez.