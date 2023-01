Gonzalez su Instagram fa l’uomo-squadra: “Grande partita di tutti!” (FOTO)

Nico Gonzalez è tornato. Finalmente l'attaccante argentino ha fatto la differenza e non solo per il gran gol segnato. A tratti è stato il vero trascinatore dei viola, sia nel primo che nel secondo tempo, almeno fino a quando le gambe lo hanno sostenuto. Poi, certo, la fantastica rete dell'1-1 gigliato è stata la ciliegina sulla torta. Con un post su Instagram, l'ex Stoccarda scrive: "Gran partita di tutti, continuiamo così". Un commento da vero uomo-squadra: adesso la Fiorentina ha bisogno che Nico continui a giocare in questo modo.