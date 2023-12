Nico & Jack, meglio in coppia: i due indispensabili per i sogni di Italiano

Meglio se in coppia o almeno uno dei due. Rinunciare a Nico Gonzalez e Bonaventura per Italiano sembra quasi impossibile. Ne scrive La Gazzetta dello Sport sciorinando i numeri e le scelte dell’allenatore che, finché ha potuto, ha schierato entrambi contemporaneamente nell’undici iniziale. Sono gli uomini indispensabili al gioco della Fiorentina, diventa necessario gestirli al meglio per avere al top i due viola maggiormente decisivi. In campionato hanno segnato 6 gol a testa, in una lotta in famiglia per primeggiare nella classifica cannonieri. Dalla loro qualità passano le ambizioni di un piazzamento europeo e perfino il sogno Champions . Senza dimenticare ciò che riescono a fare a livello di personalità, in campo e nello spogliatoio.

Meglio insieme

Su 23 incontri disputati fino a questo momento dalla Fiorentina, hanno giocato insieme dall’inizio per 13 volte, concentrate soprattutto nella parte iniziale della stagione. Nico e Jack sono stati titolari contemporaneamente in tutti i primi 6 impegni, fra campionato e Conference, poi dalla settima gara è stato necessario cominciare a dosare le forze. nelle ultime 10 sfide, soltanto 3 volte Italiano ha potuto utilizzarli insieme dall’inizio. Il minutaggio dei due giocatori è simile: 1.325’ per Gonzalez e 1.486’ per Bonaventura, in tutte le competizioni. Solo in 2 occasioni su 23 Nico e Jack sono rimasti entrambi out. E se Italiano ha avuto ragione nella partita casalinga contro il Cukaricki, vinta agevolmente per 6-0, in Coppa Italia col Parma la loro assenza si è fatta sentire. Cosa accadrà domani nella trasferta contro il Ferencvaros? Con la squalifica del capitano Biraghi, l’autorevolezza di uno dei due sarebbe utile, ma la sedicesima giornata di campionato con il Verona è già alle porte e Italiano dovrà fare tutte le valutazioni.