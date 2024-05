Nella serata delle grandi emozioni la Fiorentina rimanda il discorso qualificazione

Un pari che rimanda il discorso qualificazione alla prossima Conference un po' più in là. In una notte che per il tifo viola non è stata come le altre, tutto il Franchi ha idealmente abbracciato il proprio allenatore in quella che con tutta probabilità sarà la sua ultima gara da allenatore della Fiorentina. La squadra viola rimane comunque avanti al Napoli con due punti in più e una partita da recuperare e prima di Atene la Fiorentina dovrà vedersela con il Cagliari di Ranieri. Nella serata del Franchi le emozioni non sono state poche, soprattutto legate alla Curva Fiesole, che dalla prossima stagione rimarrà chiusa per permettere i lavori di restyling e quando riaprirà, nel 2026, sarà tutta un’altra struttura: coperta, molto più vicina al campo. I tifosi traslocheranno in Curva Ferrovia ma la storia rimarrà per sempre quella più romantica e appassionante. Alla fine della gara tanti applausi, in una gara tipica di fine stagione, con prima del fischio d'inizio tutti i giocatori, insieme allo staff tecnico, in posa insieme a figli e parenti. Un abbraccio tradizionale e simbolico anche per alcuni interpreti che a giugno lasceranno per nuove avventure. Per Atene sono stati venduti 7mila biglietti e lo stadio dell’Aek sarà colorato di viola. Chissà se l'ultimo periodo di forma di Nzola possa portare ad un cambio di gerarchie in vista della finale di Conference League. Lo riporta La Repubblica