Radio Bruno: “Boom di biglietti venduti per Atene. Ecco la quota raggiunta”

Boom incredibile di biglietti venduti nelle ultime ore per la finale ad Atene della Fiorentina contro l'Olympiakos

Secondo quanto raccolto da Radio Bruno durante il Pentasport, ci sarebbe stato un boom incredibile, nelle ultime ore, nella vendita dei biglietti per la finale di Conference League ad Atene tra Olympiakos e Fiorentina.

Infatti, se fino a ieri sera erano circa 5.000 i tagliandi venduti, questa mattina dalle ore 11.00, con la partenza della vendita libera, si è saliti immediatamente a quota 7.000. Dunque, vicina al sold out la parte di biglietti dedicata ai tifosi viola, che nonostante i tanti problemi per raggiungere la capitale greca, stanno facendo dei grandi sacrifici per andare a sostenere la squadra.