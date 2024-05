La “Fiesole” chiude i battenti dopo 91 anni. La prima volta? Fu memorabile!

La Curva Fiesole, nella conformazione originale con cui tutti l'abbiamo vista e vissuta, contro il Napoli ospiterà per l'ultima volta i tifosi della Fiorentina. Quello che, però, non tutti sanno è l'età esatta della Curva Fiesole, inizialmente denominata semplicemente "Gradinata". Bisogna risalire, infatti, a 91 anni fa, esattamente all'8 gennaio 1933, per trovare il giorno in cui i fiorentini presero posto per la prima volta sui gradoni di quella parte dello stadio "Berta" che, negli anni successivi, si sarebbe trasformata in uno dei luoghi sacri della passione viola. La gara in cui avvenne il "battesimo" delle curve fu abbastanza memorabile, in quanto coincise con la prima vittoria assoluta contro la Juventus (1-0 grazie ad un gol di Petrone). La storia dettagliata di quella gara è ben descritta nel libro "E-20 VIOLA", da cui è tratto il testo seguente.