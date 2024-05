Il saluto della Curva Fiesole: foto sul campo e via con i seggiolini-amarcord

Al termine di Fiorentina-Napoli e del saluto dei giocatori viola ai tifosi, i ragazzi della Fiesole sono scesi in campo nello spazio di terreno proprio dietro alla porta per salutare e celebrare l'ultimo giorno della Curva così come la conosciamo tutti. A breve, infatti, i lavori di restyling entreranno nel vivo e per tutta la prossima stagione la parte dove risiedeva fino ad oggi il cuore del tifo viola sarà chiusa. Ecco che allora i tifosi hanno approfittato per celebrare il momento, con una mini-invasione immortalata dai fotografi presenti. Molti dei ragazzi hanno poi staccato il loro seggiolino dalle gradinate per portarsi a casa un ricordo delle tante partite vissute in quel settore.