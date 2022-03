Nazione: Torreira vede la Fiorentina nel suo futuro. E quel coro dei tifosi…

Il centrocampista la sua scelta l’ha già fatta. Intanto i tifosi si godono il nuovo leader della squadra

Un gigante. E la Fiorentina, dopo lo strappo di Vlahovic, aveva assoluto bisogno di ritrovare un leader. Nello spogliatoio, come in campo. Questo il preambolo de La Nazione che dedica ampio spazio al centrocampista entrato già nel cuore dei tifosi viola. Trattasi di Lucas Torreira; frullino instancabile del centrocampo della Fiorentina. Regista, uomo d’ordine, un concentrato di grinta tutta sudamericana. Serviva un gigante, nella squadra di Italiano e Torreira ha alzato la mano, prendendosi sulle spalle responsabilità e voglia di correre in avanti. In direzione dell’Europa. Grazie alla sua grinta, spinta dalla voglia di tornare protagonista ad alti livelli, Torreira ha trovato bene la strada per conquistare la gente, i tifosi. E loro, che come la Fiorentina sono alla ricerca di un leader, hanno fatto in fretta a rispolverare un coro che sprizza energia, agonismo e immortala scontri (di gioco) da duri: “Picchia per noi, Lucas Torreira”.