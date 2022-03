Riscatto o riscatto, non c’è altra strada

Questa Fiorentina non può fare a meno di Torreira. Le sue prestazioni non stanno passando inosservate, serve giocare d'anticipo

Leader, regista, interditore e motorino perpetuo. All'occorrenza anche goleador. In una sola parola: trascinatore, come suggerito da Vincenzo Italiano dopo la vittoria di misura contro il Bologna. Gli apprezzamenti nei confronti Lucas Torreira sono ormai all'ordine del giorno nella quotidianità di una piazza che sembra aver letteralmente perso la testa per questo ragazzo tutto fosforo e garra. E ieri, a testimonianza dell'amore reciproco, è arrivato anche il coro del Franchi sulla falsa riga del "picchia per noi" dedicato a Beppe Iachini. Torreira ringrazia. Lo fa col suo stile, ovvero nel migliore dei modi: testa bassa e prestazioni sempre più convincenti che, partita dopo partita, hanno definitivamente convinto anche quelli che inizialmente non avevano nascosto il loro scetticismo nei suoi confronti.